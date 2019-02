Sébi Lee in het Nieuwhuys Christian Hennuy

25 februari 2019

12u00 2

Het Nieuwhuys organiseert op zaterdagavond na 22 uur dikwijls een live-act. Deze concerten zijn gratis, aangezien dit een gewone openingsdag is. Op zaterdag 2 maart is het de beurt aan Sébi Lee. Deze rock-‘n-roll en bluesartiest betrad al menig podium in binnen- en buitenland. Hij wordt regelmatig uitgenodigd voor internationale festivals, samen met andere muzikanten. Hij is een straffe solist maar deze keer laat hij zich begeleiden door zijn band. Ambiance gegarandeerd.