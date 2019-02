Schoonheidssalon ‘moiSelle’ vestigt zich in voormalige stoffenwinkel Christian Hennuy

26 februari 2019

15u50 0 Hoegaarden Vroeger waren er in de Doelstraat in Hoegaarden heel wat handelszaken en vooral cafés, maar nu is dat veel minder. Toch komt er nu meer leven in de brouwerij met de opening van schoonheidsinstituut ‘moiSelle’, op de hoek van de Koningin Astridstraat en de Doelstraat.

Het pand waarin het schoonheidsinstituut gevestigd is, deed vroeger ooit nog dienst als café en was ook jarenlang de stoffenwinkel van Marie-Jeanne De Vos. Even was er nog een krantenwinkel en nu stond de winkel al 10 jaar leeg. Skrolan Mathys (35), dochter van Ing-mar, de kledingzaak uit Tienen, opende er nu een schoonheidsinstituut. “Van in 2017 had ik in bijberoep een schoonheidsinstituut aan de Kerkstraat in Outgaarden, maar op 1 januari van dit jaar ben ik gestopt op mijn ander werk, om full time schoonheidsspecialiste te worden. Men heeft mij zelf gebeld voor dit pand in het centrum van Hoegaarden. Ik heb er dus niet naar moeten zoeken. In Outgaarden had ik nooit full time kunnen verder doen. Dit pand was perfect, want ik kan er ook komen wonen. Vanaf augustus hoop ik hier in te trekken. Mijn nieuwe zaak ligt vlak tegenover een kapperszaak en dat is een win-winsituatie. We doen hier gelaatsverzorging, manicure, pedicure, gellak en epilaties”, zegt Skrolan. Info en afspraken: Doelstraat 54, Hoegaarden, moiSelle–skrolan@hotmail.com, 0498/44.32.01 of via facebook en Instagram.