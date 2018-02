Schooldomein bedreigd door slechteriken 02 februari 2018

Op vrijdag 9 februari wordt in de 'Vrije Basisschool Mariadal' in Hoegaarden carnaval gevierd. Dit jaar staat heel deze dag in het teken van het thema 'Samen in de wereld'. De leerkrachten schreven een verhaal waarin het schooldomein, met park en vijver, een grote rol speelt. Het schooldomein dient als metafoor voor de grote wereld wordt bedreigd door slechteriken. Een film met de leerkrachten als personages toont aan de leerlingen hoe ze zich mogen verkleden. Deze film zal een week voor het carnavalsfeest getoond worden aan de leerlingen. Gelukkig zijn er de superhelden van de kleuters en de klassen van de lagere school, die elk een werelddeel voorstellen, die samen de handen in elkaar slaan en de bedreiging keren. Om 10.30 uur op 9 februari zal er een stoet plaatsvinden in de omliggende straten en in de namiddag zijn er optredens en een carnavalsfeest in de turnzaal. (HCH)