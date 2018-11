Schepenen ijveren voor eenrichtingsstraten Christian Hennuy

07 november 2018

16u40 0 Hoegaarden De gemeenteraad van Hoegaarden spreekt zich op dinsdag 13 november uit over invoering van éénrichtingsverkeer in twee straten van Outgaarden.

De bussen van de vervoersmaatschappij De Lijn kunnen niet meer keren ter hoogte van het Gemout, het voormalige gemeentehuis van Outgaarden, en daarom wordt een alternatieve route voor bussen uitgewerkt langs de Korenstraat en de Meisjesschoolstraat. Maar de Korenstraat is zeer smal, bovendien moet er een hoek van 90 graden genomen worden. Daarom stelt het college voor om éénrichtingsverkeer in de voeren in de Korenstraat, tot aan het kruispunt met de Meisjesschoolstraat, en in de Meisjesschoolstraat, vanaf dat kruispunt tot aan de Kerkstraat. De bushalte wordt geplaatst op de hoek van de Meisjesschoolstraat, maar het schuilhuisje aan de overkant in de Kerkstraat blijft behouden. In de Kerkstraat wordt nog een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers geschilderd ter hoogte van huisnummer 14.