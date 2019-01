Schepencollege geïnstalleerd Christian Hennuy

03 januari 2019

Na de installatie van de gemeenteraad kwamen de schepenen automatisch in functie, want zij werden verkozen verklaard op basis van de voordrachtakte. In vroeger tijden gebeurde dit met een echte, ingewikkelde verkiezing, waarbij raadsleden zich soms vergisten. Aangezien CD&V met 10 zetels op 17 in Hoegaarden de volstrekte meerderheid heeft, gingen alle schepenmandaten naar CD&V-ers. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers behoudt zijn huidige bevoegdheden algemeen beleid, openbare werken, politie, brandweer, erediensten, landbouw, groenbeleid, reinigingsdienst en neemt er ook verkeer en mobiliteit bij. Schepen Filip Havet wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale dienst, met volgende bevoegdheden: sociale zaken, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, huisvesting en welzijnsbeleid. Schepen Marleen Lefevre heeft erfgoed en toerisme, bibliotheek, cultuur, communicatie, ruimtelijke ordening, milieu, en ontwikkelingssamenwerking als bevoegdheid. Schepen Hans Decoster heeft financiën, onderwijs, KMO en middenstand, patrimonium, dierenwelzijn, volksgezondheid, kinderopvang, tewerkstelling, markten en foren onder zijn bevoegdheid. Tom Groeseneken heeft als schepen volgende bevoegdheden: gelijke kansen, senioren, feestelijkheden, informatica, jeugd, sport en recreatie.

