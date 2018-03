SC Out-Hoegaarden zet in op fairplay en sfeer 31 maart 2018

SC Out-Hoegaarden wil nog meer inzetten op de jeugd. "We hebben nu 253 jeugdspelers en kunnen met de huidige accommodatie gaan tot 300 spelers. De nadruk ligt bij ons niet alleen op het competitieve, maar ook op de familiale sfeer. Vandaar onze huidige actie voor fairplay", aldus Peter Haegheman.





"Onze club heeft nu twee sterren, waardoor we provinciaal voetbal mogen spelen, maar volgend jaar vragen we een audit aan om interprovinciaal te mogen spelen. We willen niet hypercompetitief zijn en zeker de familiale sfeer blijven behouden. Het fairplay-verhaal past hierin", aldus Haegeman. De ouders werden hierover geïnformeerd, want de leuze is: spelers moeten spelen, ouders moeten aanmoedigen en de scheidsrechter moet kunnen arbitreren. (HCH)