Samenwerken met handelaars tegen zwerfvuil Christian Hennuy

25 januari 2019

“Het is niets nieuws dat er een zwerfvuilprobleem is in Hoegaarden. Eén van de oorzaken is dat er toch redelijk wat handelszaken zijn waar consumenten aankopen kunnen doen om na consumptie de verpakking gewoon iets verder op straat te dumpen. De N-VA pleit hier voor een samenwerking tussen gemeente en handelaars om paal en perk te stellen aan het zwerfvuil en hier elk hun verantwoordelijkheid op te nemen door bijvoorbeeld voldoende vuilnisbakken te plaatsen in het straatbeeld”, zo stelde oppositieraadslid Liselore Fuchs tijdens de raadszitting. Schepen voor Milieu Marleen Lefèvre (CD&V): “Er zijn momenteel 79 vuilbakjes in Hoegaarden en suggesties voor nieuwe moeten aan de technische dienst gemeld worden. Het probleem van zwerfvuil dumpen dicht bij handelszaken werd ook al gemeld door onze zwerfvuilpeters – en meters. We hebben er nu al 32 die vrijwillig vuil oprapen tijdens hun wandelingen, maar het blijft dweilen met de kraan open. Toch blijven die mensen enthousiast hun werk doen voor een proper dorp”. Schepen voor Handel en Middenstand Hans Decoster (CD&V) beloofde dat hij het voorstel van raadslid Fuchs meeneemt naar het eerstvolgende platform van de handelaars.