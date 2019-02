Samen bloemenakker zaaien Christian Hennuy

14 februari 2019

Ook dit jaar stapt de gemeente Hoegaarden in de samenaankoop van bloemenzaad door de provincie voor de actie “Zaai een bloemenakker”. De gemeente tekende in voor 500 bloemenzakjes. De gemeente wil hierdoor bijdragen aan de ondersteuning van imkers en land - en tuinbouw. Deze samenaankoop past ook volledig past binnen de provinciale koesterburencampagne . “We geven die zakjes bloemenzaad gratis weg tijdens de jaarlijkse lenteplantenmarkt in de Tuinen van Hoegaarden. Het gaat om zaad van wilde bloemen. De tijd van de volledig perfect afgewerkte gazon is voorbij. Wilde bloemen zijn goed voor de biodiversiteit en de bijtjes”, zegt schepen Marleen Lefevre (CD&V).