Roséékes schenken 2.365 euro aan Belgian Homeless Cup Christian Hennuy

25 december 2018

14u28 0

De voetbalclub ‘de Roséékes’ hield op de Kerstmarkt in Hoegaarden de Roséékes–bar open, en dankzij de vele bezoekers konden ze 2.365 euro inzamelen. Ze organiseerden er ook een penalty-cup en nagelkloppen. De opbrengst wordt een mooie gift voor de Belgian Homeless Cup. De Belgian Homeless Cup is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. Er wordt gepoogd hen via sport te stimuleren om opnieuw aansluiting te vinden in de maatschappij. De Roséékes werden vorig jaar opgericht, na een familiedag van SC Out-Hoegaarden, waarbij mama’s een balletje gingen trappen tegen hun kinderen. Info: Roseekes@SCOH.be