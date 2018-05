Ronny start ambachtelijke schoenmakerij AUTODIDACT HERSTELT ÉN MAAKT SCHOENEN EN ZADELS KRISTIEN BOLLEN

18 mei 2018

02u32 0 Hoegaarden De 42-jarige Ronny Kinon uit Hoegaarden vindt het tijd om zijn droom waar te maken: hij start een ambachtelijke schoenmakerij. Niet enkel voor het herstellen, maar ook voor het maken van schoenen op maat en volgens wens.

Ronny doorzwom op gebied van jobs al enkele watertjes. Hij studeerde sportwetenschappen om nadien aan de slag te gaan in de event-service, nadien bij Securitas op de luchthaven. Tot hij aan de slag ging bij Mister Minute.





"Daar kreeg ik een basisopleiding schoenen herstellen maar al snel wilde ik meer. Op een dag was ik op zoek naar een paar schoenen voor mezelf, maar kon die echter niet vinden. Toen besloot ik om ze dan maar zelf te maken. Helaas was er in ons land geen enkele opleiding. Wel voor herstellen van schoenen, maar niet voor schoenmaker. Gelukkig kon ik in Rotterdam wèl terecht om het ambacht te leren."





Voorlopig heeft Ronny zijn atelier ondergebracht in de garage van zijn ouderlijke huis en begint hij er aan zijn avontuur. Niet enkel schoenen maken doet hij, maar ook het herstellen ervan én het herstellen van zadels en getuig voor paarden.





Afhaalpunten

"Momenteel werk in met 'afhaalpunten' voor de herstellingen. Die afhaalpunten zijn eigenlijk gewoon andere handelaars, zoals een dagbladhandel in Hoegaarden en zelfs een kapsalon in Betekom. Ideaal is dit niet, want je mist het contact met je klanten, maar de kwaliteit zal de bovenhand halen. Anderzijds, de klant hoeft er niet ver voor te gaan, die kan in zijn eigen dorp om de hoek terecht. Op termijn hoop ik op een eigen zaak, maar ik zit nog volledig in de startfase en dan is het wel eens behelpen met wat je hebt. Toekomstgericht wil ik me volledig kunnen toeleggen op het maken van nieuwe schoenen, zowel voor dames als heren."





Er is volgens Ronny zelfs een specifieke markt hiervoor, de danswereld waar hij zelf actief in is. "Echte kwaliteits-dansschoenen zijn niet makkelijk te vinden. Maar ook een klassiek paar schoenen of een eigen ontwerp van de klant is mogelijk."





Al lijkt ons een paar handgemaakte schoenen toch eerder iets zéér exclusief, niet? "Kwaliteit kost geld, dat kan ik niet ontkennen. Vanaf 350 euro tot... enkele veelvouden. Je moet ook weten dat een paar maken, zo'n 40 à 60 uur handenarbeid in beslag neemt. Eerst is er overleg met de klant om de wensen te kennen. Vervolgens maak je een ontwerp en dan volgt het opmeten, patroon maken om het leer uit te snijden en het aan elkaar naaien. In de praktijk komt het er ook nog eens op neer of de klant een bestaande leest wil of echt eentje op maat gemaakt. Zowat alles kan eigenlijk. Ook maak ik altijd eerst een soort van 'test-schoen' om na te gaan of die de klant helemaal past. Pas na die goedkeuring ga ik aan de slag voor de uiteindelijke schoenen die de klant na een drie à zes maand geleverd krijgt."