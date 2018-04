Ronny Mosuse brengt 'De verborgen geschiedenis van mijn vader' 25 april 2018

Op woensdag 25 april om 20 uur brengt Ronny Mosuse in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82 'De verborgen geschiedenis van mijn vader', in het kader van de Kongo-tentoonstelling. De vader van Ronny Mosuse kwam in 1964 als student uit Kongo naar België. Hij trouwde met een Belgische en keerde nooit weer naar Kongo.





Waarom? Ronny Mosuse ging op zoek naar zijn familiegeschiedenis in het land van zijn vader. Na het verhaal treedt hij op. Toegang 2 euro. (HCH)