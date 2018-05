Rommelmarkt en ontbijt 24 mei 2018

Het Dorpscomité Outgaarden organiseert op zondag 27 mei opnieuw 'Outgaarden kermis', met een uitgebreid ontbijtbuffet in de pastorietuin, van 8.30 uur tot 11 uur. Hiervoor moet men wel inschrijven. Nieuw dit jaar is de rommelmarkt. In de namiddag zijn nog pannenkoeken en koffie te verkrijgen. Info: 0486/40.68.78 (HCH)