Rode Kruis geeft startschot 18 april 2018

02u43 0 Hoegaarden Gisterenavond was er een gemeenteraadszitting in Hoegaarden.

Het Rode Kruis Tienen profiteerde ervan om daar al het 'pré-startschot' van de 14-daagse van het Rode Kruis te geven door de burgermeester, het college en de raadsleden een sticker te koop aan te bieden. Laurence Poleunis, de voorzitter van het Rode Kruis Tienen was zelf daar om de eerste sticker aan burgemeester Jean-Pierre Taverniers te verkopen. Laurence Poleunis: "We verkopen dit jaar stickers met Robbedoes erop, tegen 5 euro. Officieel start de verkoop donderdag, maar we doen al de besturen van ons werkingsgebied aan: college Tienen en Glabbeek en ook nog de gemeenteraad van Boutersem en Lubeek volgende week. Met de opbrengst kopen we materiaal voor onze hulpdienst". (HCH)