Rode brievenbus per vergissing weggehaald wordt teruggeplaatst

13 februari 2019

Hoewel de gemeente de bevestiging had gekregen dat de rode brievenbus in Hauthem en Nerm behouden zouden blijven, zijn ze nu plots weggehaald. “We waren nochtans zeker dat die zou blijven, zo was het bevestigd. Toen ik zag dat ze weg was, heb ik onmiddellijk de vraag gesteld bij Bpost, maar tot op heden heb ik geen antwoord gehad. De verdwijning van de brievenbus is ook niet geregistreerd bij de facteurs, want die stonden hier klaar om de brievenbus te lichten. Vermoedelijk gaat het om een vergissing”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). En inderdaad Bpost liet nu weten dat de brievenbussen begin april teruggeplaatst worden. Volgens een eerste plan van Bpost moesten in Hoegaarden zes rode brievenbussen verdwijnen. Het ging om de rode postbussen aan de Babelomstraat 4 in Meldert, de Gaatstraat 10 in Meldert, Hauthem 62, Klein Overlaar 37, Nerm 58 en de Overhemstraat 36 in Meldert. Na bezwaar van de gemeente ging Bpost in december vorig jaar al akkoord met het behoud van de brievenbussen in Hauthem en Nerm. Door een miscommunicatie werden ze nu toch verwijderd. Over de verwijderde brievenbussen in Meldert onderhandelt de gemeente nog.