Rode brievenbus Hauthem gered Christian Hennuy

21 januari 2019

13u29 0

Volgens het plan van bpost moeten in Hoegaarden zes rode brievenbussen verdwijnen. Het ging om de rode postbussen aan de Babelomstraat 4 in Meldert, de Gaatstraat 10 in Meldert, Hauthem 62, Klein Overlaar 37, Nerm 58 en de Overhemstraat 36 in Meldert. De gemeente heeft begin december vorig jaar bezwaar ingediend. “We hebben hier reactie op gekregen. De rode brievenbus in Hauthem mag blijven. We zouden in Meldert, nu de brievenbus in Babelom verdwijnt, die toch graag verplaatst zien naar de ingang van de straat aan de Kerselaar. Iedereen die naar Babelom rijdt, of vanuit Meldert naar Leuven, komt daar voorbij. Maar op dit nieuwe voorstel hebben we nog geen antwoord gekregen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.