Rioleringswerken in Hauthem en Kauterhof 09 juli 2018

02u48 0 Hoegaarden In de raadzaal van het gemeentehuis is er vanavond om 19.30 uur een infoavond over de geplande rioleringswerken in Sint-Catharina-Hauthem en het Kauterhof. Aquafin bereidt immers momenteel de uitvoering voor van het project 'Sanering Sint-KatarinaHoutem'.

De projectverantwoordelijke van Aquafin en Infrax en de vertegenwoordigers van de gemeente Hoegaarden zullen er de werken toelichten en aansluitend vragen beantwoorden. Met de werken willen Aquafin en Infrax het afvalwater van ongeveer 750 inwoners uit Hoegaarden, water dat nu nog via de bestaande riolering in de Schoorbeek en Hoxembeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Om dat te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Kauterhof-Stoopkensstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen tot in Hauthem. Infrax plant werken in enkele zijstraten van Kauterhof en Hauthem. Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken van Aquafin moeten het regenwater afkoppelen van de riolering. Door de werken worden afvalwater en regenwater voortaan gescheiden. Het afvalwater wordt geleid naar het bestaande waterzuiveringsstation. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten in Hauthem en op een bufferbekken op het Kauterhof. (HCH)