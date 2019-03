Ringslangen jagen op kikkers in Meldertbos Christian Hennuy

11 maart 2019



Wie in de buurt van de Menevallei woont hoeft, zeker bij warm weer, niet verbaasd te zijn op een ringslang te botsen. Er werden er al in Meldert gesignaleerd in de Molenstraat, de Moerasstraat en de Paardskerkhofstraat. Eigenlijk zitten ze overal in de buurt van water in de hele Menevallei op jacht naar kikkers, met vooral de natuurreservaten Meldertbos en Mene-Jordaan voorop. “Maar ook in het Schoor zijn ze te vinden. In Vlaanderen zijn drie grote populaties ringslangen te vinden en Meldert is daar één van”, zegt Pieter Abts van Natuurpunt.

Vrijwilligers van Natuurpunt leggen in Meldertbos jaarlijks broedhopen aan voor ringslangen, met compost, takken en riet, in de hoop dat de slangen daar hun eieren leggen. Als het goed warm is kruipen de slangen in de broedhopen en leggen daar hun eieren die door de warmte uitgebroed worden. Zo werden het vorige jaar 26 eieren gevonden. “Mensen hebben schrik van slangen, en een volwassen vrouwelijke ringslang kan tot 1,20 meter worden. Gevaarlijk zijn ze geenszins. In België komen maar drie soorten slangen voor: de adder, de gladde slang en de ringslang. De giftige adder komt hier niet voor, alleen in heidegebieden zoals de Kempen. Mensen die in het verleden in Meldert ringslangen zagen belden in paniek naar de brandweer, die de diertjes naar opvangcentrum van Heusden Zolder brachten, waarna de dieren in Geel uitgezet werden. En dit terwijl wij moeten zorgen dat deze beschermde diersoort bij ons blijft om een duurzame populatie met tientallen slangen te hebben. Maar ondertussen hebben we contact gehad met de brandweer die weten nu wat gedaan”, zegt Pieter Abts die evenwel begrijpt dat mensen schrik hebben van de slangen.

“Ringslangen zijn koudbloedige dieren, die graag opwarmen in de zon. Vandaar dat ze soms doodgereden worden op het asfalt wanneer ze liggen te zonnekloppen. Als je te dicht bij zo’n slang komt kan ze soms blazen als een kat. Ofwel blijven ze als dood liggen, de tong uit de muil. Om er dan snel vandoor te gaan. Wie er toch in slaagt een ringslang te vangen moet ze door het verschieten toch meestal laten lopen. Want een gevangen ringslang maakt haar lichaam volledig leeg en dat stinkt geweldig”, legt Pieter uit. Vroeger was de dichtstbijzijnde populatie ringslangen aan de Maas, maar in 2004 werd het eerste doodgereden exemplaar in Meldert gevonden. “Ik kon het toen niet geloven, ik dacht dat het een hazelworm was, maar ik schat dat er nu een 10-tal ringslangen zijn in Meldertbos. Vandaar het belang van de broedhopen om de populatie te laten groeien. Een kleine ringslang die uit het ei komt heeft de grootte van een potlood, en moet het eerste jaar overleven op slakjes en kikkervisjes. Vele worden zelf opgegeten. Ze zijn volwassen gek op kikkers en die vinden ze in de vijver van Meldertbos genoeg. Maar ze zitten in het hele brongebied van de Mene, ze volgen het water op zoek naar kikkers”, besluit Pieter. Door de aangelegde broedhopen kunnen de slangen van Meldertbos zich verder voortplanten.