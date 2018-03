Radioamateurs keren terug naar de Klup 20 maart 2018

02u26 0

In 1997 kwamen de radioamateurs naar jeugdhuis de Klup en in 2006 hadden ze daar zelfs een eigen lokaal en een zendinstallatie, toen nog in de Doelstraat. Maar toen stopte de werking. Nu heeft de nieuwe vereniging OBRA, Oost-Brabantse Radio Amateurs - met nog enkele leden van weleer - opnieuw zijn vaste stek in de Klup. Zopas kwam de nationale voorzitter van de Vlaamse Radio Amateurs, Gust Mariens, naar Hoegaarden om kennis te maken met de nieuwe afdeling van voorzitter Ludo Beelen. Mariens kwam ook de attesten van praktische proeven van de opleiding basisvergunning uitreiken aan de nieuwe radioamateurs. Met radioamateurs worden in brede zin personen bedoeld die zich als hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radiosignalen.





(HCH)