Raadslid vraagt drie dagen kermis

16 januari 2019

Lucia Dotremont oppositieraadslid voor Gewoon Wit vraagt op de raadszitting van dinsdag 22 januari, om de Palmzondagkermis van de vrijdagavond al te openen, in plaats van alleen de zondag. “Op de gemeenteraadszitting in april 2018 stelde ik de vraag of het niet mogelijk was in de toekomst de Palmzondagkermis al op te starten op vrijdagavond, en ze te openen vlak voor de opening van de traditionele tentoonstelling in het gemeentehuis. Zo zou de foor ook op zaterdag kunnen open zijn. Schepen voor Kermissen Filip Havet (CD&V) antwoordde toen: ‘We zullen het zeker onderzoeken op het volgende College. Het zal alleszins een beslissing worden voor de nieuwe schepen van kermissen, na de verkiezingen’. Vandaar dat ik vandaag dezelfde vraag stel aan de nieuwe schepen bevoegd in deze materie, ook gelet op het feit dat er bij septemberkermis meestal geen enkele kermisattractie meer staat op het Gemeenteplein. De de foorkramers staan daar toch al van de donderdag”, aldus Dotremont. De nieuwe schepen bevoegd voor feestelijkheden is thans Tom Groeseneken (CD&V)