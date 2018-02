PVDA van deur tot deur 09 februari 2018

02u51 13

De PVDA gaat in Hoegaarden langs de deuren om inwoners te bevragen over wat zij belangrijk vinden in hun gemeente. "We willen voeling houden met de mensen", zegt initiatiefnemer Yannick Steenwinckel. "In juni vorig jaar hebben we kennismakingsavonden gehouden en daarna staken we de koppen bijeen. Er is nu een officiële basisgroep gevormd in Hoegaarden. We starten nu met de PVDA-bevraging. Dat gebeurt al via internet en sociale media, maar gewoon met de mensen praten is natuurlijk veel directer. Wij willen in Hoegaarden zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun zeg te doen. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober zijn voor ons geen hoofddoel. Onze prioriteit is eerst een stevige basis opbouwen", aldus Steenwinckel. Zijn basisgroep wil inwoners van Hoegaarden open vragen stellen over hoe het in Hoegaarden gaat en wat er moet worden aangepakt. (HCH)