Project voor 23 woningen en 20 appartementen Christian Hennuy

21 januari 2019

17u27 0

Projectontwikkelaar Novus Construct bvba heeft een aanvraag ingediend voor een verkaveling aan de Walestraat, rechtover de gemeentelijke begraafplaats. Deze zone is al jaren als uitbreidingsgebied aangeduid. Een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor wegen, een bufferzone, 23 aparte woningen en twee volumes van meergezinswoningen met ruimte voor 20 appartementen. Er zit veel groen in het project en ruimte voor avontuurlijk spelen.

Het project loopt deels over het veld en deels over de bestaande weide tot aan de parallel veldweg met de Walestraat. Enkele volkstuintjes aan de overkant van die veldstraat zullen als wadi ingericht worden. Met een wadi wordt een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. Het gaat om een laagte met groen, waar water kan infiltreren, maar die bij droog weer zelfs als speelterrein kan gebruikt worden. Er wordt via die groene zone en het steegje een mooie doorsteek gemaakt van het Gemeenteplein richting wadi, en zo over de verkaveling tot aan het kerkhof. In de verkaveling zelf is nog ruimte voor ‘avontuurlijk spelen’. Aan de kant van de begraafplaats komen nog parkeerplaatsen bij. De projectontwikkelaar heeft zich beperkt tot de 23 aparte woningen en de twee volumes voor elk 10 gezinswoningen, omdat men wilde tegemoet komen aan de vraag van de gemeente voor meer groen. Er was eigenlijk meer ruimte voor woningen mogelijk geweest, maar waterbeheersing en groen waren primordiaal. Het openbaar onderzoek hierover start op donderdag 24 februari. Over de plaats van inplanting kan moeilijk discussie komen want het gaat om uitbreidingsgebied. Al in mei 2000 vond in Hoegaarden de finale van de aardrijkskunde olympiade plaats rond ‘woonuitbreiding’, waarbij de leerlingen de mogelijke locaties voor een nieuwe woonwijk als opdracht kregen. De leerlingen hadden keuze tussen drie locaties in Hoegaarden, maar kwamen allen tot de bevinding dat de ruimte tussen de veldstraat die parallel loopt met de Henri Dotremontstraat tot aan de Walestraat, het best geschikt was. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “De aanvraag voor de omgevingsvergunning is pas ingediend en nu volgt uiteraard het openbaar onderzoek. De gemeente gaat in principe met de aanvraag akkoord als de voorwaarden vervuld worden, namelijk groen en buffering van water afkomstig uit de velden en van de afwateringsgracht. Bovendien moeten de huizen aangesloten worden op de riolering van de Henri Dotremontstraat. Het gaat om woonuitbreidingsgebied, daar is dus geen discussie over.”