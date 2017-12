Productiehuis Tamara Twist maakt eerste 'CO2-neutrale' televisiereportage 02u29 0 Foto RV Producer Jan Van Parijs op reportage in Afrika, waar een herbebossingsproject gevolgd werd. Hoegaarden Productiehuis Tamara Twist uit Hoegaarden heeft als eerste in Europa een televisiereportage gemaakt die CO2-neutraal is. Het gaat om een reality-reeks over Vlamingen die de woestijn in Burkina Faso herbebossen.

Voor alle duidelijkheid: tijdens het maken van de reeks werd zes à zeven ton CO2 de lucht in gejaagd, maar dat compenseert het productiehuis door een bos aan te planten. Die bomen zullen in de komende twintig jaar ongeveer vijftien ton CO2 uit de atmosfeer halen.





Sahel herbebossen

De reeks kreeg de naam 'Handen uit de Mouwen'. Concreet worden Vlamingen gevolgd die zich engageren in ontwikkelingslanden in het Zuiden. Zo vloog de cameraploeg naar Burkina Faso, om er medewerkers van 'Ondernemers zonder Grenzen' aan het werk te zien. Zij gebruiken er een specifieke techniek om bossen aan te planten in delen van de Sahel. "We filmden in regio's die twintig jaar geleden nog volledig bebost waren", aldus producer Jan Van Parijs. "Nu is het woestijn, grotendeels een gevolg van de opwarming van de aarde. En dat is dan weer voornamelijk een gevolg van onze levensstijl in het Westen - denk maar aan onze verplaatsingen per vliegtuig. Iets wat wij overigens ook moesten doen om onze reeks te kunnen maken."





De reeks zal op 30 en 31 december te zien zijn op ATV. (HCH)