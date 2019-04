Prachtweer zorgt voor grote toeloop voor de plantenbeurs Christian Hennuy

07 april 2019

Al van bij de start in de voormiddag schoven tientallen mensen aan op de plantenbeurs in het Park, de voormalige Tuinen van Hoegaarden, om te genieten van de planten, de bloemen en het schitterende weer. Meteen werd ook het startschot gegeven voor een blotevoetenwandeling georganiseerd door KVLV

De jaarlijkse lente plantenbeurs stond dit jaar in het teken van composteren. Plantenliefhebbers konden er terecht vanaf 10 uur voor een hele dag tuinplezier. De plantenbeurs, waar bezoekers met groene vingers hun plant- en zaadgoed konden aankopen, startte om 10 uur. En meteen was er ook de blotevoetenwandeling die vertrok aan de neogotische serre. Yogalerares Veerle Nicolaes nam een groepje op blote voeten mee voor een wandeling doorheen heel het park. Met ook aandacht voor rotsjes en andere obstakels. Opvallend, bij deze blotevoetenwandeling werd slechts één man opgemerkt.

Om 10 uur was het nog te vroeg aan de neogotische serre voor een pintje, maar even later ging de tap open en konden de mensen er terecht voor een Witte Hoegaarden, of een Hoegaarden Rosée, getapt door vrijwilligers van het Toeristisch Infopunt en gesponsord door AB InBev. Rond de serre waren een aantal receptietafels opgesteld.

Er was in het Park doorlopend informatie over thuiscomposteren, mulchmaaien en het verwerken van snoeihout aan de stand van EcoWerf. De mensen konden aan die stand ook een gratis zakje bloemenzaad afhalen. Door die te zaaien zorgen ze voor een stuifmeelrijke bloemenakker en helpen ze de bijen, en genieten zelf van een kleurrijke bloemenpracht van de lente tot in het najaar. Dit gebeurde in samenwerking met de Dienst Land- en Tuinbouw van de Provincie Vlaams-Brabant. Aan de stand van Vlaco vertelde de bodemprofessor alles over compost aan de hand van vier leuke experimentjes.

Er werden ook orchideeën verkocht door Alpaïde Moving, de organisatie die meedoet aan de 1000 Kilometer tegen Kanker. Vorige jaren waren er slechts twee teams, maar dit jaar worden het er drie. En na de wandeling in het Park kon iedereen nog uitrusten op het terras van het Kapittelhuys.