Postzegels en buxus voor Palmzondag Christian Hennuy

27 maart 2019

09u51 3 Hoegaarden Palmzondag 14 april is een hoogdag voor Hoegaarden met de Palmtraditie. Het dorp is er klaar voor met banners die het parcours sieren, en ook met nieuwe postzegels en de nodige buxus.

In het gemeentehuis werden de eerste postzegels verkocht door Line Michotte van de Toeristische dienst aan André Stockmans, mombaarvader en dus het hoofd van het Genootschap van de XII Apostelen, de oudste vereniging van Hoegaarden die al voor de 388ste maal de Palmprocessie organiseert. De postzegels zijn vanaf vandaag te koop in het Toeristische Infopunt aan de Houtmarkt in Hoegaarden, en kosten 10 euro. Op de postzegel dit jaar de afbeelding van de apostel Andreas.

Zowat een maand geleden werd in Hoegaarden ook een alarmkreet geslaakt omdat de buxus die in Hoegaarden wordt gebruikt als ‘pallemaaj’, of de palmtakjes die huis aan huis door de kinderen verkocht worden, aangetast is door de larven van de buxusmot. Overal in de gemeente staan de plantjes dor.

Joris Verbaeten lanceerde een oproep: “Op zondag 7 april tijdens de plantenmarkt in het Park, kunnen de mensen die nog goede groene buxus hebben, deze binnenbrengen zodat alle kinderen op Palmzondag zeker over palmtakjes zullen beschikken”.

De Plantenmarkt vindt plaats in het Park of de Tuinen van Hoegaarden, aan de Houtmarkt 1, op 7 april vanaf 10 uur.