Positief advies voor uitbreiding brouwerij 31 juli 2018

02u24 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft positief advies gegeven voor de geplande productie-uitbreiding van de brouwerij Hoegaarden tot 1,5 miljoen hectoliter per jaar, evenals aan de voorziene uitbreidingswerken aan de site Altenaken. De milieuadviesraad had nochtans op beide aanvragen niet gunstig geadviseerd.

"We adviseren gunstig omdat de productie tot 1,5 miljoen hectoliter al aan de gang is. De vergunning daarvoor was er al, nu ging het alleen om de omgevingsvergunning en vooral het oppompen van water. Uiteindelijk zijn er maar twee vrachten per dag in de Dumontstraat en twee in de Stoopkensstraat bijgekomen. Het is al een tijdje aan de gang en niemand heeft erop gereageerd. De Stoopkensstraat, Tiensestraat en E. Ourystraat zijn aangelegd voor zwaar vervoer. De bedoeling is dat steeds meer citernewagens langs daar naar Altenaken rijden, omdat het bier in Altenaken zal gebotteld worden. Op termijn zal er minder vrachtverkeer in de Dumontstraat - Kalverstraat voorbij komen. We vragen wel aan de brouwerij elektrische trekkers en meedraaiende assen voor de opleggers", aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (HCH)