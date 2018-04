Politieagenten 'partycrashen' verjaardagsfeestje 14 april 2018

Wat een gezellig verjaardagsfeestje moest worden voor Lisette Hendrix en mijn echtgenote Erna Nivelle is dankzij burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) uitgedraaid op een trieste bedoening. De politie kwam het feestje stopzetten. "Logisch, de zegels van de om brandveiligheid afgekeurde kelder, waren doorbroken", repliceert de burgemeester. Het gaat om de vroegere horecazaak in Hauthem, gekend van Stefan 'Jénke' Janssens.





"Eerst moesten we uit de kelder, omdat die zogezegd niet gekeurd was door de brandweer. We hebben dat politiebevel opgevolgd en besloten het feestje buiten verder te zetten. Je houdt het niet voor mogelijk, maar een uurtje later stond de politie weer daar en dreigden ze de muziekinstallatie in beslag te nemen. Daarop is iedereen naar huis vertrokken", aldus Guy Rassart, een van de gasten.





"De eigenaar van de horecazaak heeft al verschillende keren de verzegeling van de afgekeurde kelder doorbroken. Er zijn daar constant zogezegde privéfeestjes. De politie heeft de zegels weer aangebracht en is later ook komen controleren", aldus Taverniers (HCH)