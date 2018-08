Plèkmuziek oep de kiosk 14 augustus 2018

Op donderdag 16 augustus is er 'Plèkmuziek oep de kiosk', een live-concert met Melaerts, Hautekiet & Roland, David Ronaldo & The Dice. Discobar Nu of Nooit zorgt voor het voor- en naprogramma. Er is ook een eet- en drankstandje op het afgesloten Gemeenteplein. Organisatie: Den Venetiaen. (HCH)