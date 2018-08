Plèkmuziek oep de kiosk 30 augustus 2018

Op donderdag 30 augustus is het weer 'Plèkmuziek oep de kiosk', vanaf 19 uur met DB Nu of Nooit. Optredens komen er van The Hattricks uit Leuven geroemd vanwege hun muzikale kwaliteiten en hun energieke zanger Pikke Punk. Daarna is het de beurt aan Okselvocht uit Tienen. Nu of Nooit verzorgt de after party. (HCH)