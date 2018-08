Plèkmuziek met DC Live 21 augustus 2018

Op donderdag 23 augustus vanaf 19 uur is er live muziek met 'Plèkmuziek oep de kiosk'. Voor en na het concert zorgt DJ Nu of Nooit voor de ambiance en op het podium is het de beurt aan DC Live. Op 30 augustus is er de laatste Plèkmuziek van deze zomer met de Hattricks en Okselvocht. (HCH)