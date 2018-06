Plan Kiekendief kan op veel steun rekenen 21 juni 2018

02u30 0 Hoegaarden Een projectteam van meer dan 20 enthousiaste mensen en een hele hoop vrijwilligers zijn sinds begin 2017 volop bezig met de uitwerking van het plan om de roofvogel Kiekendief nieuwe kansen te geven.

Om opnieuw twaalf koppels grauwe kiekendieven aan te trekken, zijn 360 hectare nieuw leefgebied nodig. Hiervoor wordt hoofdzakelijk samengewerkt met landbouwers. Zij kunnen onder meer vogelakkers of jaagakkers aanleggen voor deze kiekendieven. "Na 1,5 jaar werk liggen er 54 hectare maatregelen op de akkerplateaus ten zuiden van Boutersem, Bierbeek en Hoegaarden. Ook voor volgend jaar noteren we opnieuw een grote interesse bij landbouwers om mee te stappen in het project", zegt Raf Pierlet, landbouwer en pionier in Plan Kiekendief.





Hij heeft zijn akker bezaaid met luzerne, een plant vol proteïnen die insecten en veldmuizen lokt naar het veld, wat op zijn beurt grotere roofdieren aantrekt. Het is nog wachten op het eerste broedgeval van de beschermde Grauwe kiekendief.





"Maar broedgevallen van de nog zeldzamere Blauwe kiekendief en de mysterieuze Velduil overtuigen ons ervan dat we op het juiste spoor zitten", besluit projectcoördinator Hanne Vandewaerde.





(VDT)