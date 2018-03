Plaatselijke kunstenaars stellen werk tentoon in gemeentehuis 27 maart 2018

Het is een traditie geworden in Hoegaarden: op Palmzondag exposeren de Hoegaardse kunstenaars in het gemeentehuis. Dit jaar werd als thema het einde van WOI gekozen en alle werken op canvas kregen dezelfde afmetingen: 80 cm op 80. De kunstenaars legden in hun werken verdriet, eenzaamheid, vernieling en tal van andere emoties vast. Volgende kunstenaars namen deel: Berthe Cultiaux, Patricia Sterkendries, Viviane Matthieu, Gin Van Nerom, Patrick Scheir, Diane Bernaerts, Koen Costens, Stephanie Coenen, Liliane Vandermolen, Roger Tollet, Eddy Buccauw, Jean-Pierre Dendooven en Odette Degeest.





(HCH)