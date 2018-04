PIONiers wil bordspellen promoten 10 april 2018

De PIONiers is een initiatief van Willem Peeters, Jolien Van Ransbeek en Niels Vandenbempt. Het is een nieuwe gelegenheidsvereniging om bordspellen bekend te maken bij de Hoegaardiers.





"We willen maandelijks of tweemaandelijks een boardgamenight organiseren op de bovenverdieping van het Nieuwhuys. We hadden voor onze eerste editie een 80-tal bordspellen klaar, geen elektronische spelletjes. We willen dat de mensen weer met elkaar praten", aldus Willem.





De vereniging wordt PIONiers genoemd omdat ze ermee starten in Hoegaarden en uiteraard ook met een knipoog naar een pion, een speelstuk.





(HCH)