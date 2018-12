Piet Van den Heuvel in het Nieuwhuys Christian Hennuy

05 december 2018

Op dinsdag 18 december om 20.30 uur is er in het Nieuwhuys, aan de E. Ourystraat een optreden van de Piet Van den Heuvel en band. Piet Van den Heuvel is een solo lead zanger, composer en tekstschrijver. De “Piet Van den Heuvel Band” werd opgericht in 2007. De band brengt naast originele nummers van Piet ook raak gekozen covers in een doorleefde “Americana” outfit. Kaarten kosten 12,50 euro. Info en reservatie: jan@nieuwhuys.be of 016/81.71.64