Petanqueclub start nieuwe seizoen 10 maart 2018

02u42 0

Petanqueclub Hoegaarden heeft het nieuwe seizoen afgetrapt. "We spelen zuiver recreatief, elke woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur en we hebben een 24-tal spelende leden", zegt verantwoordelijke Fernand Boesmans. "Tot het goed weer wordt, spelen we in de kleine zaal van de sporthal. We hebben daarvoor speciale matten. We vragen 1 euro aan de deelnemers, omdat we de zaal moeten betalen. Over onze drie buitenbanen zijn we minder tevreden, omdat die te ver van de sporthal liggen, aan de overkant van het voetbalveld. Sommige van onze leden die niet goed te been zijn, hebben daar problemen mee." Het seizoen loopt nog tot november.





(HCH)