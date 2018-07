Petanquebaan achter kerk geopend 04 juli 2018

Achter de kerk van Hoxem werd door de gemeente een petanquebaan aangelegd. Schepen voor Sport Filip Havet (CD&V): "Deze baan is er op vraag van de mensen van Hoxem gekomen. Ze kwamen het zelfs verschillende keren vragen, zodat we zeker wisten dat het geen bevlieging was. De petanquebaan werd naast het speeltuintje aangelegd". Pascal Delporte is één van de initiatienemers: "We hebben nog geen vereniging, maar we hebben toch al 45 mensen die regelmatig komen spelen. We roepen ze op via What'sapp".





De petanquebaan werd nu officieel geopend door het gemeentebestuur en mensen van Hoxem.





(HCH)