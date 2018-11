Petanque in de sporthal Christian Hennuy

23 november 2018

09u59 0

Op woensdagnamiddag 28 november, en ook de volgende woensdagen is er van 14 tot 17 uur petanque in de kleine zaal van de sporthal, georganiseerd door de Hoegaardse petanque club. De vereniging beschikt ook over buitenbanen, maar verkiest in de winter binnen te spelen. Deelname per namiddag 1 euro. Info: 016/78.90.21 of http://blog.seniorennet.be/h_petanque