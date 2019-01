Pelgrimswegen door Troet Demey Christian Hennuy

17 januari 2019

15u20 0

Tot zondag 20 januari loopt in het Mariadalinstituut, Klein Overlaar 3 in Hoegaarden nog de tentoonstelling van Troet Demey ‘Jacob en Olav’, aquarellen van pelgrimswegen in Spanje en Noorwegen. Het gaat om Aquarellen van de camino’s naar Santiago de Compostela: Camino del Norte, Via de la Plata en de Camino Portugues. De nieuwste aquarellen zijn van het Olavspad, een pelgrimstocht in Noorwegen, van Oslo naar Trondheim. Info: 016/76.61.13