Pelgrims fietsen tussen Moergestel en Meldert 15 mei 2018

Pelgrims springen nu zaterdag op de fiets voor een fietstoch tussen Meldert en het Nederlandse Moergestel. De heilige Ermelindis staat centraal in de tocht.





"De lus, 110 kilometer enkel, kan gefietst worden in ongeveer 5 dagen. Op de tocht heb je de kans om heel wat culturele bezienswaardigheden te bezoeken", aldus Marleen Lefevre, schepen van Erfgoed. Op zaterdag 19 mei zullen een aantal Moergestelnaren rond de middag per fiets arriveren. Een hele autobus Moergestelnaren, wel 50 personen, zal die dag ook de activiteiten bijwonen. Om 14 uur geeft Paul Spapen uit Moergestel toelichting over het project in de kerk. Vanaf 15 uur worden de eerste 26 kilometer van de Ermelindis fietslus ingereden.





(HCH)