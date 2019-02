Pater Cornie Nelissen gevierd in Hoxem Christian Hennuy

26 februari 2019

09u18

Binnenkort wordt Pater Cornie Nelissen 80 jaar en dat wil de parochiegemeenschap van Hoxem vieren. Hij gaat nog elke zondag voor in de vieringen in Hoegaarden en in Hoxem. Hij wordt nu gevierd voor zijn 80ste verjaardag in de Sint-Janskerk van Hoxem op zondag 3 september met een eucharistieviering om 10.30 uur. Achteraf volgt een receptie in de kerk met een hapje en een tapje.