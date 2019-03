Participatieavond over de toekomst Christian Hennuy

06 maart 2019

14u55 0

Het gemeentebestuur van Hoegaarden organiseert op maandag 25 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een participatieavond, om mee te werken aan de toekomst van Hoegaarden. Dit is een unieke kans om het beleid te toetsen en te verrijken met de input van individuele en georganiseerde burgers via verenigingen en adviesraden. Op 25 maart 2019 wordt teruggekeken naar het vorige beleidsplan. Daarnaast worden nieuwe ideeën en voorstellen van burgers verzameld. Uiteraard moet rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden en de maatschappelijke ontwikkelingen. In het najaar volgt een tweede participatieavond. Men kan ook zijn ideeën mailen via info@gemhoegaarden.be