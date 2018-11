Parramore sneuvelde 75 jaar geleden Christian Hennuy

19 november 2018

15u51 0

Op zaterdag 24 november vindt aan het monument in Hauthem de herdenking plaats van Staf Sergeant George Parramore, die 75 jaar geleden sneuvelde voor de bevrijding van Europa.

Het monument aan de Waversesteenweg in Hauthem is opgericht als nagedachtenis aan George Parramore, die op 1 december 1943 in het veld naast de gedenksteen sneuvelde. Sinds 1989 vindt elk jaar een herdenkingsplechtigheid plaats onder de auspiciën van het Parramore comité, de Confrerie der V Geslachten en het gemeentebestuur. Er is ook steeds een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade present. George Parramore werd geboren in 1921 in Cheriton. In 1942 belandde hij bij de Amerikaanse luchtmacht U.S.A.A.F, waar hij werd opgeleid tot boordschutter voor bommenwerpers. Tijdens zijn laatste missie van 1 december 1943 zat G. Parramore aan boord van een bommenwerper Consolidated B-24 Liberator. “Zijn missie was de staalfabrieken van Solingen in het Ruhrgebied te vernielen. De vlucht verliep goed tot bij de terugkeer, toen de formatie tussen Düsseldorf en Aken aangevallen werd door Duitse jachtvliegtuigen. Het toestel moest de formatie verlaten en werd opnieuw aangevallen door Duitse jagers afkomstig uit Brustem. Het toestel werd zwaar getroffen en de piloot gaf het bevel het vliegtuig te verlaten voor het neerstortte. GF Parramore, zelf al zwaar gekwetst, hielp zijn collega’s uit het toestel, alvorens zelf de sprong te wagen. Tijdens zijn sprong sloeg hij tegen een van de stabilisatoren waardoor zijn valscherm slechts gedeeltelijk opende en hij te pletter stortte”, vertelt Carine Puttevils, voorzitter van het Parramore Comité. Op zaterdag 24 november wordt Parramore herdacht. Samenkomst om 14.30 uur in het Nieuwhuys, en hulde aan het monument om 15 uur.