Parochies krijgen versterking van over taalgrens Christian Hennuy

29 december 2018

11u11 0

Guy Paternostre, deken in Geldenaken, zal te hulp schieten om missen op te dragen in Meldert en en Outgaarden. “ Maar hij zal beschikbaar zijn in de vier parochies. Zo heeft hij reeds op kerstavond een eerste mis gedaan in Hoegaarden”, aldus parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris.

“Guy Paternostre is eigenlijk op pensioen, maar hij heeft verschillende buitenlandse priesters bij hem. Hij kan zeer goed Nederlands lezen en verstaan”, aldus Goris. In Outgaarden waren de eucharistievieringen opgeschort. Er komt nu opnieuw één misviering per maand. Ook in de kerk in Meldert zal Paternostre de mis opdragen. In Hoxem en Hoegaarden kwam al enige tijd de Leuvense pater Cornie Nelissen ter hulp, maar ook daar is Paternostre beschikbaar. Guy Paternostre, die in Dongelberg woont, is sinds 2017 met pensioen als parochiepastoor in Geldenaken, maar blijft als deken in functie.