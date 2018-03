Papieren processiebloemen maken 09 maart 2018

In het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wordt in Hoegaarden aan een opwaardering van de processies gewerkt. Vanaf het pinksterweekend zal er een mooie overzichtstentoonstelling zijn in Meldert over alle Hoegaardse processies. Eén van de acties om het grote publiek bij dit gebeuren te betrekken, is het knutselen van 4000 papieren bloemen ter opsmuk van dit evenement. De organisatie hoopt dat vele vrijwilligers, particulieren en verenigingen hier willen aan meewerken. Het papier en ander materiaal wordt ter beschikking gesteld. Een eerste workshop zal plaatsvinden op zondag 11 maart tijdens de trappistennamiddag van Okra Hoegaarden in het parochiecentrum. Iedereen die wil meewerken aan het maken van een aantal papieren bloemen kan hier leren hoe dat moet, van 14.30 uur tot 16 uur. (HCH)