Pannenkoeken met bier- en legendewandeling 14 maart 2018

De hobbyclubs van Hoegaarden organiseren op zaterdag 17 maart vanaf 14 uur een brouwers- en legendewandeling, met vertrek in groepen aan 't Paenhuys, Stoopkensstraat 82. Men kan vanaf 14 uur ook in 't Paenhuys terecht voor pannenkoeken met witbier. Deelname 5 euro, pannenkoeken inbegrepen. Inschrijven via hobby.hoegaarden@gmail.com (HCH)