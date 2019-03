Pannenkoeken en trappisten Christian Hennuy

Okra Hoegaarden organiseert op zondag 10 maart van 14 tot 18 uur in Mariadal, Klein Overlaar 3, via de ingang Kloosterstraat, een ‘Pannenkoeken en Trappistenproeverij’. Alle trappisten, maar ook Duvel, Gueuze, Hoegaarden, Alpaïde en enkele zeldzame bieren staan op de kaart. En uiteraard ook pannenkoeken, of een lekker ijsje.