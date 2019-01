Pall Life Sciences is verkozen tot Tiense Ondernemer van het Jaar Vanessa Dekeyzer

25 januari 2019

Pall Life Sciences Belgium is door het Voka regiobestuur van Zuid-Hageland en Businessclub regio Tienen (BCRT) verkozen tot Onderneming van het Jaar 2018. “Pall is de verdienstelijke winnaar. Het traject dat ze op enkele jaren aflegden, met ondertussen 350 werknemers, is op z’n minst gezegd indrukwekkend, om nog niet te spreken over de nieuwe bouw van kantoren het afgelopen jaar”, aldus Walter Kestens, voorzitter Voka regio Zuid-Hageland.

Elk jaar zetten Voka en BCRT een opmerkelijke onderneming in de kijker die bijdraagt tot de economische welvaart van de streek. Ze willen daarmee het ondernemerschap positief onder de aandacht brengen. De tewerkstelling, een jarenlange positieve bedrijfsaanpak en -groei, het kwaliteitsstreven en het zorgzaam omspringen met mensen en milieu zijn de belangrijkste criteria voor de felbegeerde titel.

Door haar investeringen in R&D, de ontwikkeling van innovatieve productmethoden en tewerkstelling in de regio, ging Pall Life Sciences dit jaar aan de haal met de trofee. Tijdens de traditionele eindejaarsreceptie van Voka Zuid-Hageland en BCRT kregen plant manager Raf Vanheel en zijn team de trofee uit handen van de secretaris-generaal van Voka, Niko Demeester.

Raf Vanheel ziet de trofee als een bevestiging van hun jarenlange inzet. “Onze visie is gericht op ‘beschermen wat belangrijk is’. Dat wil zeggen dat wij kostbaar leven beschermen door onze unieke medische toepassingen die gebruikt worden voor nieuwe medicijnontwikkelingen zoals gentherapie. Deze nieuwe markt groeit sterk. En dat heeft geleid tot recente groeisuccessen in personeel en investeringen. We zien de toekomst hoopvol in en zijn overtuigd dat die trend zich verderzet voor de Pall Hoegaarden locatie.”

Pall Life Sciences bvba ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd producten waarmee andere bedrijven medicijnen ontwikkelen. De unieke producten van de vestiging in Hoegaarden worden aan klanten over de hele wereld geleverd. In tien jaar tijd groeide het aantal werknemers op de Hoegaardse site exponentieel als gevolg van innovatie en investeringen. En in amper 5 jaar tijd vervijfvoudigde Pall Life Sciences haar omzet. Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar zijn gunstig: het bedrijf rekent op een omzet van meer dan 100 miljoen.