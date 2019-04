Paaseieren rapen Christian Hennuy

17 april 2019

Het Ontmoetingscentrum ‘OC Hoksem’ organiseert op zondag 21 april een paaseierenraap. Men verzamelt om 14 uur aan het ontmoetingscentrum aan de Sint-Jansstraat 39a in Hoksem – Hoegaarden. De aanwezige kinderen kunnen alvast knutselen in het OC. Daarna gaan ze allen samen met de paashaas de verstopte eieren zoeken. Na het eieren rapen kan iedereen nog in het OC terecht voor een lekkere warme wafel en een drankje.