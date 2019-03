Paar ouders kamperen, maar het is vooral ‘gewoon’ aanschuiven aan de schoolpoort Christian Hennuy

01 maart 2019

10u17 0 Hoegaarden Het werd niet echt kamperen aan de schoolpoort van de gemeenteschool in Hoegaarden, maar toch waren er om 22.30 uur donderdagavond al een drietal ouders present. In totaal zou een achttal de nacht voor de school doorbrengen in hun auto. Slapen was er echter niet bij, want dan waren ze hun plaats kwijt.

Eén van de eersten ter plaatse, Damien van Outryve d’Ydewalle, een ridder nota bene, was niet te beroerd om de hele nacht aan te schuiven. “In de kleuterschool van Outgaarden waren maar 7 plaatsen beschikbaar en ik heb al weet van 5 kleuters uit de crèche waar ons kind ging, die ook naar het schooltje van Outgaarden willen. Voor ons is dat zeer belangrijk, want het schooltje is maar op 200 meter van thuis gelegen”, aldus de man, die samen met twee anderen het eerste ter plaatse was. Uiteindelijk werden iets voor 7.30 uur op vrijdagmorgen de ouders binnengelaten. Iedereen kreeg een volgnummer, en wie voorlopig geen plaats heeft komt op de wachtlijst. Directeur Kristof Van Caudenberg ontving de mensen die zich konden gaan opwarmen aan een kopje koffie voor de rondleiding en de inschrijving.

“We hebben nog 14 plaatsen in de hoofdschool en 5 in Outgaarden, vlak voor de start van de inschrijving op 1 maart. Maar we kregen zeker al 30 personen die zich aanmeldden. We weten uiteraard niet hoeveel er zullen aanschuiven en absoluut bij ons willen zijn”, vertelde directeur Kristof Van Caudenberg van de Gemeentelijke Basisschool op donderdagavond. Het werden er 23 die een volgnummer kregen.

Poorten blijven dicht

“’s Morgens voorzien we wel koffie, maar of de poorten voor de nacht opengaan, zodat de mensen beschut onder het afdak zitten, hangt van het bestuur af”, vervolgde de directeur. Dat gebeurde echter niet. Het zou trouwens niet nodig geweest zijn te kamperen, als er een politiek akkoord geweest was.

“De voorbije jaren hebben we steeds gekeken naar het aantal kandidaten en indien nodig de klassen en lokalen aangepast. Maar nu zit onze gemeenteschool boordevol. Als er maar enkele leerlingen te veel zijn, zullen we er wel een mouw aanpassen, maar als het er 30 zijn, zullen we leerlingen moeten weigeren”, zegt schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V).

Systeem voor heel Vlaanderen?

“Er zou nochtans een inschrijvingssysteem voor heel Vlaanderen komen. Hier in Hoegaarden hebben we een gemeenschappelijk platform Gemeentelijke basisschool – Mariadal gestart. We hebben er veel over vergaderd en er was eensgezindheid in de regio. Toen het moest gestemd worden in het Vlaamse Parlement, heeft het Brusselse Gewest het voorstel geblokkeerd. Ook de onderwijskoepels zelf wisten ons niets te vertellen. Dus weer naar af. De school zit overvol en voor september 2019 kunnen wij geen nieuwe lokalen aanbieden. Daarna rekenen we op de uitbreiding van de school aan de Polder, maar die werken zullen pas in 2020 klaar zijn”, aldus de schepen.

Zo zou in het schooljaar 2020 - 2021 het vierde leerjaar overgeheveld worden van de hoofdschool in de Doelstraat naar de Polder aan de Kloosterstraat. Momenteel zijn daar al het 5de en 6de leerjaar gehuisvest, en er moeten bijkomende lokalen gebouwd worden. Volgens de planning moet in september 2019 het ontwerp klaar zijn, zodat er dit jaar nog kan gestart worden met de nieuwbouw.