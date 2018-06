Overname weg duurt al twee jaar 23 juni 2018

De gemeente Hoegaarden neemt de Gewestweg, namelijk de doortocht door Hoegaarden van de E40 brug in Overlaar tot aan de rotonde in Altenaken over van het Gewest. Dit sleept al twee jaar aan en ondertussen is de weg in Altenaken in zeer slechte staat. SP.a-oppositieraadslid Luc Buccauw vroeg duidelijkheid hierover omdat de hele weg naar de vaantjes is, maar blijkbaar moet er nog gewacht worden op een ministerieel besluit. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers: "Er is een som geld vrijgemaakt, zodat wij bij de overname de weg zelf in orde kunnen zetten, maar op dit ogenblik staat het Gewest nog in voor alle mankementen". (HCH)