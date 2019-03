Ovenburen in het Paenhuys Christian Hennuy

07 maart 2019

10u30 0

In 2019 start het Paenhuys met vaste bakdagen. Iedere tweede zaterdag van de maand is er samenkomst rond de gloednieuwe leemoven. Zo ook op zaterdag 9 maart vanaf 14 uur. Alles kan aan bod komen: stoofpotjes, pizza, brood... De oven wordt opgestookt en dan volgt het bakken en genieten van het samenzijn en –eten. Wel verwittigen via Jan.Raddoux@paenhuys.be of ‘volledige naam + IK KOM!’ te sms’en naar 0471/72.11.07 . Deelname bedraagt 15 euro